Энергетической отрасли Персидского залива потребуются годы на восстановление
Энергетической инфраструктуре Персидского залива потребуются годы, чтобы оправиться от последствий конфликта в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, за несколько дней боевых действий были остановлены нефтяные месторождения, НПЗ и газовые предприятия в регионе. Более чем трехнедельный конфликт также привел к перебоям поставок из-за фактического закрытия Ормузского пролива и повреждения десятков энергетических объектов.
18 марта сообщалось о повреждении крупнейшего в мире комплекса по производству и экспорту СПГ Рас-Лаффан в Катаре. Тогда пострадало предприятие QatarEnergy. По оценке Bloomberg, восстановление после удара может занять до пяти лет.
На этом фоне президент США Дональд Трамп 23 марта заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров». Хотя перед этим он угрожал нанести удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан позже опроверг факт переговоров, заявив, что заявления Вашингтона направлены на снижение цен на энергоносители и получение времени для дальнейших военных действий.
24 марта Fars опубликовал данные, что США и Израиль продолжили удары по газовым объектам Ирана, включая инфраструктуру в Исфахане и Хорремшехре. По данным агентства, повреждены газопровод электростанции, станция снижения давления газа и соседние дома.