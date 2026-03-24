Энергетической отрасли Персидского залива потребуются годы на восстановление

На этом фоне президент США Дональд Трамп 23 марта заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров». Хотя перед этим он угрожал нанести удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.