Fars: США и Израиль били по газовым объектам Ирана после отказа Трампа от атак
США и Израиль ударили по двум газовым объектам и трубопроводу в Иране через несколько часов после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался от угрозы нанести удар по иранской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на иранские СМИ.
Речь идет об атаке на газопровод электростанции Хорремшехра, здание газового управления и станцию снижения давления газа на улице Каве в Исфахане, писал Fars. По данным агентства, повреждены «части этих объектов» и соседние дома.
23 марта Трамп заявлял, что американские военные остановят на пять дней воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана после «удачных переговоров» с Тегераном. Объявление прозвучало незадолго до истечения объявленного главой Белого дома 48-часового ультиматума, когда он пригрозил начать бомбардировки иранских электростанций при отказе Тегерана от разблокирования Ормузского пролива. По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» для урегулирования кризиса и диалог продолжится на этой неделе.