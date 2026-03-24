Fars: США и Израиль били по газовым объектам Ирана после отказа Трампа от атак

23 марта Трамп заявлял, что американские военные остановят на пять дней воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана после «удачных переговоров» с Тегераном. Объявление прозвучало незадолго до истечения объявленного главой Белого дома 48-часового ультиматума, когда он пригрозил начать бомбардировки иранских электростанций при отказе Тегерана от разблокирования Ормузского пролива. По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» для урегулирования кризиса и диалог продолжится на этой неделе.