США и Израиль атаковали газопровод в Иране

Al Jazeera пишет, что пока неизвестно, произошли ли эти атаки до или после того, как президент США Дональд Трамп объявил о моратории на удары по энергетической инфраструктуре Ирана и дал указание министерству обороны не наносить удары по энергетическим объектам и заводам. «Если атаки произошли после заявления Трампа, значит, американцы не сдержали своего обещания, и это, скорее всего, еще больше осложнит ситуацию, особенно для тех, кто занимается посредничеством между двумя сторонами», – пишет агентство.