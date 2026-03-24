Политика

США и Израиль атаковали газопровод в Иране

Ведомости

В Иране был атакован газопровод электростанции Хорремшехра, а также поражены здание газового управления и станция снижения давления газа на улице Каве в Исфахане. Об этом сообщает Fars.

В результате атак были повреждены «части этих объектов» и соседние дома.

Al Jazeera пишет, что пока неизвестно, произошли ли эти атаки до или после того, как президент США Дональд Трамп объявил о моратории на удары по энергетической инфраструктуре Ирана и дал указание министерству обороны не наносить удары по энергетическим объектам и заводам. «Если атаки произошли после заявления Трампа, значит, американцы не сдержали своего обещания, и это, скорее всего, еще больше осложнит ситуацию, особенно для тех, кто занимается посредничеством между двумя сторонами», – пишет агентство.

23 марта Трамп заявил, что американские военные прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной. Это объявление было сделано незадолго до истечения объявленного им с 21 на 22 марта (по Москве) 48-часового ультиматума. Американский лидер тогда пригрозил начать бомбардировки иранских электростанций при отказе Ирана от разблокирования Ормузского пролива. По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» для урегулирования кризиса и диалог продолжится на этой неделе.

Перед этим Совет обороны Исламской Республики пригрозил заминировать весь Персидский залив в случае американской наземной операции на побережье страны или на иранских островах. 

