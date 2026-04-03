В Крыму потерпел крушение истребитель Су-30
В ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался и был эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет.
31 марта в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира – все они погибли. По сообщению СМИ, воздушное судно врезалось в скалу. 1 апреля следователи возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Позже выяснилось, что жертвами крушения Ан-26 стали в том числе военнослужащие Северного флота. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что регион окажет семьям погибших помощь и поддержку, которые им необходимы.