Что известно о крушении Ан-26 в Крыму

Что известно о крушении Ан-26 в КрымуПогибли до 30 человек, возбуждено уголовное дело
Вечером 31 марта военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира – все они погибли. По сообщению СМИ, воздушное судно врезалось в скалу. «Ведомости» собрали главное, что известно о падении самолета.
Момент крушения
Военно-транспортный самолет Ан-26 вевером 31 марта совершал плановый перелет над Крымом. Он перестал выходить на связь в районе села Куйбышево Бахчисарайского района примерно в 18:00 по местному времени (совпадает с мск).
Минобороны РФ сообщило, что поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина – техническая неисправность.
ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Ан-26 врезался в скалу.
Погибшие и уголовное дело
Изначально в Минобороны заявили о гибели 29 человек – шестерых членов экипажа и 23 пассажиров.
Утром 1 апреля Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). По сообщению СК, на борту находилось семь членов экипажа и 23 пассажира. Таким образом, количество погибших может составлять 30 человек.