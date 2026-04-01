Главная / Общество /

Что известно о крушении Ан-26 в Крыму

Погибли до 30 человек, возбуждено уголовное дело
Ведомости
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

Вечером 31 марта военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира – все они погибли. По сообщению СМИ, воздушное судно врезалось в скалу. «Ведомости» собрали главное, что известно о падении самолета.

Момент крушения

  • Военно-транспортный самолет Ан-26 вевером 31 марта совершал плановый перелет над Крымом. Он перестал выходить на связь в районе села Куйбышево Бахчисарайского района примерно в 18:00 по местному времени (совпадает с мск). 

  • Минобороны РФ сообщило, что поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина – техническая неисправность.

  • ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Ан-26 врезался в скалу.

Ан-26

Самолет разработали в 1960-х под руководством Виктора Гарвардта. Первый полет судна состоялся в 1969 г., находится в эксплуатации с 1973 г. Является модернизаций модели Ан-24Т. Имеет размах крыльев 29,2 м, длину – 23,9 м, высоту – 8,6 м. Максимальная высота полета составляет 7300 м, максимальный взлетный вес – 24 т. Дальность полета – 1100 км.

Погибшие и уголовное дело

  • Изначально в Минобороны заявили о гибели 29 человек – шестерых членов экипажа и 23 пассажиров.

  • Утром 1 апреля Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). По сообщению СК, на борту находилось семь членов экипажа и 23 пассажира. Таким образом, количество погибших может составлять 30 человек.

