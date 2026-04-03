Путин упразднил комиссию по вопросам развития авиации на основе ГЛОНАСС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упраздняющий Комиссию по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Документ доступен на официальном сайте опубликования нормативных актов.

Признаются утратившими силу указы президента, которые касаются самой комиссии, ее состава и несколько указов о внесении изменений в состав. В документе также говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно опубликованному 10 февраля постановлению правительства, с 1 марта 2026 г. беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а с 1 марта 2027 г. – пилотируемые воздушные суда с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 т с установленными на борту идентификаторами будут обязаны передавать данные в госинформсистему «ЭРА-Глонасс».

Беспилотники весом свыше 250 г начали оснащаться идентификаторами с 1 марта 2025 г., но не было информации о том, куда передавать полученные данные. Согласно нововведению, воздушное судно должно передавать в «ЭРА-Глонасс» опознавательный индекс, категорию борта, точные координаты, высоту полета и проч.

