Путин упразднил комиссию по вопросам развития авиации на основе ГЛОНАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упраздняющий Комиссию по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Документ доступен на официальном сайте опубликования нормативных актов.
Признаются утратившими силу указы президента, которые касаются самой комиссии, ее состава и несколько указов о внесении изменений в состав. В документе также говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Согласно опубликованному 10 февраля постановлению правительства, с 1 марта 2026 г. беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а с 1 марта 2027 г. – пилотируемые воздушные суда с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 т с установленными на борту идентификаторами будут обязаны передавать данные в госинформсистему «ЭРА-Глонасс».
Беспилотники весом свыше 250 г начали оснащаться идентификаторами с 1 марта 2025 г., но не было информации о том, куда передавать полученные данные. Согласно нововведению, воздушное судно должно передавать в «ЭРА-Глонасс» опознавательный индекс, категорию борта, точные координаты, высоту полета и проч.