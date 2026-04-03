На Шри-Ланке может появиться филиал Российского университета транспорта
В Коломбо могут создать филиал Российского университета транспорта (МИИТ). Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам встречи главы ведомства Андрея Никитина с коллегой из Шри-Ланки Бималом Ратнаяке.
«Предложено создать филиал Российского университета транспорта (МИИТ) в Коломбо», – говорится в сообщении.
Российские компании рассматривают возможность участия в модернизации линии Kelani Valley и поставках подвижного состава, добавили в министерстве.
Встреча состоялась на Международном транспортно-логистическом форуме. В рамках мероприятия Никитин провел переговоры с министром сухопутного и водного транспорта КНДР Чо Чон Реноми и с министром транспорта Танзании Макаме Мнья Мбаравой.
24 марта в правительстве Шри-Ланки сообщили, что власти ведут с Россией межправительственные переговоры о поставках нефти. Заявление прозвучало после того, как 13 марта США на месяц разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта.