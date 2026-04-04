Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин предоставил гражданство России потомку Льва Толстого

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ выходцев из Канады, Швеции и Франции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди новых граждан – уроженец Швеции Даниил Толстой. В музее-усадьбе «Ясная Поляна» ТАСС сообщили, что он является правнуком писателя по линии сына Льва Львовича.

Гражданство РФ также получил Николас Сампсидис, родившийся в 1952 г. в Канаде. «РИА Новости» поясняет, что по ряду данных он является потомком графа Меншикова, сподвижника Петра I.

Кроме того, в список вошел уроженец Франции Николай Генко – потомок ученого-лесовода и героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Нестора Генко.

Еще в 2012 г. президент РФ поручил ускорить процесс получения гражданства России носителями русского языка и потомками тех, кто родился еще до революции 1917 г.

2 декабря 2025 г. также был подписан указ о переселении в Россию иностранных специалистов, добившихся успехов в науке, культуре, спорте и других сферах, а также обладающих востребованными профессиями и квалификацией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте