Путин предоставил гражданство России потомку Льва Толстого
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ выходцев из Канады, Швеции и Франции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди новых граждан – уроженец Швеции Даниил Толстой. В музее-усадьбе «Ясная Поляна» ТАСС сообщили, что он является правнуком писателя по линии сына Льва Львовича.
Гражданство РФ также получил Николас Сампсидис, родившийся в 1952 г. в Канаде. «РИА Новости» поясняет, что по ряду данных он является потомком графа Меншикова, сподвижника Петра I.
Кроме того, в список вошел уроженец Франции Николай Генко – потомок ученого-лесовода и героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Нестора Генко.
Еще в 2012 г. президент РФ поручил ускорить процесс получения гражданства России носителями русского языка и потомками тех, кто родился еще до революции 1917 г.
2 декабря 2025 г. также был подписан указ о переселении в Россию иностранных специалистов, добившихся успехов в науке, культуре, спорте и других сферах, а также обладающих востребованными профессиями и квалификацией.