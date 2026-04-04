Подсчеты «Ведомостей»: чаще всего ЦИК обновляется по президентской квоте
Новые члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) чаще всего назначаются по президентской квоте. Как подсчитали «Ведомости», с 1999 г. таким образом в состав комиссии были включены 20 человек.
По квоте Госдумы за тот же период в Центризбирком вошли 16 новых членов. Еще 12 человек были назначены по квоте Совета Федерации.
Глава ЦИК Элла Памфилова (с 2016 г. по наст. время) и Василий Волков (1999–2007 гг.) трижды назначались по квоте президента РФ.
В 2026 г. в ЦИК впервые вошли ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» Антон Сысоев (по президентской квоте), Василина Кулиева (по думской квоте) и председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова (тоже по квоте ГД). Булгаковой 31 год, она стала одной из самых молодых представительниц Центризбиркома в истории.
С 1993 г. в работе ЦИК приняли участие 75 человек, при этом больше половины (53%) были членами двух и более составов. Главный рекордсмен – Евгений Колюшин, который входит в комиссию с 1995 г. Он вновь был назначен в девятый состав по квоте от Госдумы.