Самый консервативный: девятый состав ЦИК в цифрах и графиках

Самый консервативный: девятый состав ЦИК в цифрах и графикахВ нем рекордно мало новых лиц и высокое число женщин
На первом заседании девятого состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, состоявшемся 30 марта, председателем единогласно избрали Эллу Памфилову – единственного кандидата и первую в истории страны главу ЦИК, вступившую в третий срок полномочий. В обновленном составе лишь три новых члена – минимальный показатель за все время. О новом и прежних составах Центризбиркома – в материале «Ведомостей».
Центризбирком был образована в сентябре 1993 г. указом президента Бориса Ельцина в преддверии выборов в Госдуму как орган по их проведению. После назначения также прямых выборов в Совет Федерации он был переименован в Центральную избирательную комиссию по выборам в обе палаты. В первый состав ЦИК вошло 20 членов, председателем стал вице-спикер Верховного совета Николай Рябов.
Окончательное название орган приобрел после парламентских выборов, а спустя год был принят закон, регламентирующий его работу и устанавливающий срок полномочий в четыре года. Согласно закону, состав ЦИК включает 15 членов: пять из них назначаются президентом, пять – Госдумой и столько же – Советом Федерации. В начале 1995 г. сформировали новый состав ЦИК. В 2010 г. период полномочий комиссии был увеличен до пяти лет.
С 1993 г. в работе ЦИК приняли участие 75 человек (включая девятый состав), подсчитали «Ведомости» на основе данных сайта комиссии. Более половины из них (53%) были членами двух и более составов.
Абсолютным рекордсменом по продолжительности работы в ЦИК является Евгений Колюшин, который на момент назначения был профессором кафедры конституционного права МГУ. Он входит в комиссию с 1995 г. и вновь был назначен в девятый состав по квоте от Госдумы. Еще пять человек включали в ЦИК по четыре раза.
Девятый состав, сформированный на 2026-2031 гг., отличается от предыдущих минимальным числом новых лиц – их всего трое:
бывший участник спецоперации, Герой России Анатолий Сысоев (назначен по квоте президента);
председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова (по думской квоте от «Новых людей»);
депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева (по квоте ГД).
Кроме того, еще двое членов ЦИК были переназначены, но по другим квотам, нежели в прошлый раз. Антон Лопатин вошел в состав комиссии по инициативе президента (в прошлый раз его назначала Госдума), а Павел Андреев был выдвинут по квоте Совета Федерации (в прошлый раз – от президента).
В предыдущие периоды ротация в составе ЦИК была значительно масштабнее: например, в 2016 и в 2021 гг. комиссия обновлялась более чем наполовину.
Чаще всего новые члены назначаются по президентской квоте: с 1999 г. таким образом в комиссию были включены 20 человек. По квоте Госдумы за этот же период в Центризбирком вошли 16 новых членов, по квоте СФ – 12.
Наиболее часто по президентской квоте назначались Элла Памфилова (2016 – наст. время) и Василий Волков (1999-2007 гг.) – оба по три раза. По думской – Евгений Колюшин (восемь раз с 1995 г.), а от Совета Федерации – Нина Кулясова (четыре раза в 1999-2016 гг.)
Помимо Колюшина среди старожилов ЦИК – Антон Лопатин, входящий в комиссию с 2011 г., а также Игорь Борисов, который после окончания полномочий состава 2007-2011 гг. десять лет возглавлял Совет Российского общественного института избирательного права (РОИИП), а затем вновь был назначен в Центризбирком.
Еще одна отличительная черта девятого состава ЦИК – наибольшее за всю историю число женщин: шесть. Для сравнения: в предыдущей комиссии их было четыре, а в 2011-2021 гг. – всего три.
Самый молодой член комиссии – Денис Паньшин, которому на момент назначения в 2011 г. по думской квоте от «Единой России» было 29,5 г. Алена Булгакова, вошедшая в состав ЦИК в возрасте 31 года, стала одной из самых молодых представительниц Центризбиркома в истории.
В свою очередь самый возрастной член комиссии на данный момент – 78-летний Евгений Колюшин.
За все время существования Центральной избирательной комиссии России средний возраст ее членов увеличился с 48 лет и пяти месяцев до 55 лет и двух месяцев.
Элла Памфилова, возглавляющая ЦИК с 2016 г., была избрана на этот пост в третий раз, что является рекордом среди всех председателей комиссии. Благодаря этому она стала первой главой ЦИК, под руководством которой пройдут третьи для нее выборы в Госдуму (осенью 2026 г.) и выборы президента РФ (состоятся в 2030 г.).
У предыдущих двух председателей комиссии – Владимира Чурова и Александра Вешнякова – было по два парламентских и президентских голосования. У первого главы ЦИК Николая Рябова – два парламентских и одно президентское голосование, а у сменившего его в ноябре 1996 г. Александра Иванченко – ни одного.
Представляя итоги работы ЦИК в 2021-2026 гг., Памфилова заявила, что за этот период, помимо двух федеральных кампаний, состоялось около 300 региональных и 24 000 муниципальных, в ходе которых было распределено более 182 000 мандатов. Дистанционным электронным голосованием за это время воспользовались 23 млн избирателей на 1885 выборах разного уровня в 42 субъектах России.