Слуцкий запустил выездные приемные ЛДПР в регионах
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт федеральному проекту «Выездная приемная Слуцкого». Первая приемная открылась в поселке Брусчатый в подмосковном Красногорске, где к политику обратились более ста местных жителей. В ближайшее время проект начнет работу в малых городах, сельской местности и на отдаленных территориях, сообщили в партии.
«Сегодня в Красногорске мы запустили новый проект «Приемная Слуцкого в регионах». Проект будет масштабным, и мы реально будем знать каждую проблему каждой семьи и будем работать над ее реальным решением в кратчайшие сроки. Это стиль ЛДПР – быть с людьми, решать их проблемы. Сегодня, а не потом. ЛДПР не ждет. ЛДПР едет к людям», – рассказал Слуцкий.
Как отметили в партии, главная проблема поселка Брусчатый – аварийное жилье. Дома построены более 70 лет назад, износ превышает 50%, но техобследование назначено только на 2028 г. Слуцкий заявил, что здания необходимо немедленно расселить и снести, вопрос будет поднят на уровне правительства Московской области. Также к лидеру ЛДПР обратилась мать троих детей, которая не может получить статус многодетной из-за того, что старший ребенок учится в вузе. Слуцкий пообещал добиваться, чтобы статус определялся по младшему ребенку.
Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР в мае 2022 г. после смерти Владимира Жириновского. В последнем опросе ВЦИОМа партия стала третьей по популярности. Партию «Единая Россия» поддерживают 30,3% опрошенных (+1,0 п. п.), «Новых людей» – 10,8% (+0,4 п. п.), ЛДПР – 10,5% (-0,2 п. п.), КПРФ – 9,8% (+0,1 п. п.), а «Справедливую Россию» – 5,3% (-0,5 п. п.).