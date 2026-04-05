Слуцкий запустил выездные приемные ЛДПР в регионах

Как отметили в партии, главная проблема поселка Брусчатый – аварийное жилье. Дома построены более 70 лет назад, износ превышает 50%, но техобследование назначено только на 2028 г. Слуцкий заявил, что здания необходимо немедленно расселить и снести, вопрос будет поднят на уровне правительства Московской области. Также к лидеру ЛДПР обратилась мать троих детей, которая не может получить статус многодетной из-за того, что старший ребенок учится в вузе. Слуцкий пообещал добиваться, чтобы статус определялся по младшему ребенку.