Шохин исключил введение шестидневной рабочей недели и 12-часового дня в России
В России не обсуждают введение шестидневки и 12-часового рабочего дня, сообщил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он заявил, что необходимости в таких мерах нет.
Шохин обратил внимание на ситуацию на рынке труда: общий уровень безработицы в стране крайне низкий – всего 2,1%. Однако существует структурная безработица: одни предприятия вынуждены вводить четырехдневную рабочую неделю, а на других непрерывных производствах, напротив, не хватает людей.
Глава РСПП сообщил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о повышении гибкости на рынке труда, который снимает ограничения на сверхурочную работу. Ожидается, что документ могут принять уже в текущую сессию.
За введение шестидневной рабочей недели и трудового дня с восьми утра до восьми вечера выступил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, это поможет трансформации отечественной экономики.
Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что шестидневная рабочая неделя пошла бы на пользу экономике России, так как «человек сейчас производит недостаточно». При этом, по его словам, население пока не готово к такому графику и для его введения потребуется пересмотреть некоторые правовые нормы.