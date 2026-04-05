Шохин исключил введение шестидневной рабочей недели и 12-часового дня в России

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что шестидневная рабочая неделя пошла бы на пользу экономике России, так как «человек сейчас производит недостаточно». При этом, по его словам, население пока не готово к такому графику и для его введения потребуется пересмотреть некоторые правовые нормы.