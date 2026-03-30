Онищенко назвал невозможным введение шестидневки

Российский предприниматель Олег Дерипаска 30 марта написал в своем Telegram-канале, что России стоит перейти на шестидневную рабочую неделю, а трудовой день сделать с восьми утра до восьми вечера. Он отметил, что сейчас ресурсов у страны немного и главный из них – это национальная черта характера. Он считает, что если добровольно перейти на новый график – включая субботу и удлиненные будни, – то этап трансформации удастся преодолеть быстрее.