Онищенко назвал невозможным введение шестидневки

На данный момент введение шестидневной рабочей недели в масштабе страны не представляется возможным, несмотря на то что предприятия ОПК уже работают в аналогичном режиме. Об этом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что это невозможно, учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации и профсоюзы.

При этом Онищенко выразил мнение, что шестидневка была бы полезна экономике РФ, поскольку «человек сейчас производит недостаточно». Вместе с этим, по его словам, пока население к введению шестидневной рабочей недели не готово, также для этого следует пересмотреть определенные правовые нормы.

Российский предприниматель Олег Дерипаска 30 марта написал в своем Telegram-канале, что России стоит перейти на шестидневную рабочую неделю, а трудовой день сделать с восьми утра до восьми вечера. Он отметил, что сейчас ресурсов у страны немного и главный из них – это национальная черта характера. Он считает, что если добровольно перейти на новый график – включая субботу и удлиненные будни, – то этап трансформации удастся преодолеть быстрее.

