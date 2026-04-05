Главная / Политика /

Песков рассказал об откровенном разговоре Путина и Пашиняна

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели откровенный разговор в закрытом формате переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору «Вестей» Павлу Зарубину.

«Разумеется, [разговор был откровенный], он поэтому за закрытыми дверями и проходит», – сказал Песков.

В ходе публичной части переговоров, прошедших 1 апреля, Путин указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) одновременно невозможны. Пашинян согласился, но в ответ заявил, что, пока есть возможность «совмещать эти повестки, будем совмещать».

Отдельно политики обсудили выборы в республике. Путин выразил надежду, что пророссийские политические силы смогут принять участие в парламентских выборах, которые состоятся 7 июня этого года. Пашинян в ответ сообщил, что Армения демократическая страна, в которой «нет в местах не столь отдаленных участников политического процесса».

