Песков: решение по признанию Карабаха принадлежит Армении
Россия не имеет отношения к признанию территории Нагорного Карабаха частью Азербайджана, это было решение властей Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
«[Вопрос о принадлежности Карабаха] – решение руководства, которое находится у власти в Ереване. И Россия здесь абсолютно ни при чем», – сказал он.
Песков отметил, что единственное, чего хочет президент РФ Владимир Путин, – это отсутствие «отсылок к нам» в вопросе Карабаха. Песков констатировал, что ситуация вокруг Карабаха все еще остается чувствительным вопросом.
1 апреля в Кремле состоялась встреча Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер в ходе встречи заявил, что Ереван не участвует в работе ОДКБ, поскольку не может объяснить гражданам, почему организация не вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, механизмы ОДКБ должны были сработать в 2022 г., но этого не произошло.
В ответ Путин отметил, что для организации было бы некорректным вмешиваться в конфликт из-за позиции самого Еревана. Он пояснил, что после того, как в Праге в 2022 г. признали Карабах частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ «в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, было бы совсем некорректно».