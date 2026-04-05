Пушков: война США на Ближнем Востоке перешла в фазу неприкрытой истерики
Сенатор Алексей Пушков заявил, что начатая американцами война против Ирана перешла в фазу «неприкрытой истерики». Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.
«Перспективы мира не просматриваются. Совсем», – написал Пушков в Telegram.
5 апреля Трамп в очередной раз пригрозил Тегерану ударами по электростанциям и мостам, если тот не откроет Ормузский пролив. Президент США при этом использовал нецензурную брань.
«Вторник будет в Иране Днем электростанций и Днем мостов – все в одном. Ничего подобного вы еще не видели!!! Открывайте, черт возьми, пролив, безумные ублюдки, или будете жить в аду – просто посмотрите!» – написал Трамп.
Источники в американских разведывательных службах считают, что в ближайшее время Иран не пойдет на открытие пролива, поскольку это его единственный рычаг давления на США, пишет Reuters.