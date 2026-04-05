Ушаков напомнил Каллас ее же фразу и посоветовал выпить
Главе европейской дипломатии Каей Каллас стоит последовать собственной рекомендации и выпить. Так помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявления Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы «напала на 19 стран, не считая африканские».
В январе Каллас в частном разговоре с законодателями заявила, что состояние мировых дел может означать, что сейчас – «хороший момент», чтобы начать пить, писало издание Politico.
По словам двух источников, находившихся в комнате, Каллас сказала лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она сама не очень любит выпивать, сейчас, учитывая события по всему миру, возможно, пришло время начать.
Она говорила это примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу угроз президента США Дональда Трампа захватить арктический остров.
«Не знаю, мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, я бы сказал, интересную. Она сказала что-то такое: «Пора выпить». Вот мне кажется, это пора уже делать. Ей. Ну, и нам тоже, наверное», – сказал Ушаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Зарубину заявил, что профессиональный уровень Каллас очень низкий.
В прошлом году Каллас также заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза». При этом, по ее словам, «ни одна из этих стран не нападала на Россию».