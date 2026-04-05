Политика

Песков усомнился в профессиональности Каи Каллас

Ведомости

Уровень квалификации главы евродипломатии Каи Каллас далек от профессионального. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Если говорить серьезно, то уровень квалификации и профессиональные качества госпожи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать какие-то квалифицированные замечания по истории», – сказал он.

Песков считает, что она «могла бы поступить лучше», если бы внесла в сегодняшнюю ситуацию «хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать».

В прошлом году Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза». При этом, по ее словам, «ни одна из этих стран не нападала на Россию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это предложила Каллас «рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства хотя бы за последние 100 лет», назвав ее при этом «врунгильдой».

