Кремлю неизвестно о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Киев после Пасхи
Кремлю доподлинно не известно о якобы планируемом визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявления представителей киевского режима о том, что, дескать, такой вопрос может стоять на повестке дня – имеется в виду приезд Уиткоффа и Кушнера», – уточнил Песков.
Представитель Кремля также добавил, что переговорный процесс между Россией, США и Украиной все еще находится на паузе. По его словам, «у американцев много других дел, понятно, каких», поэтому есть затруднения с организацией встречи в трехстороннем формате.
Песков отметил, что при этом украинцы продолжают диалог с американцами и Россия обменивается информацией с США по имеющимся каналам.
4 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев после 12 апреля. По его словам, они возглавят делегацию Вашингтона.
1 апреля Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США сообщили союзникам о возможности усадить Россию и Украину за стол переговоров. Но, по данным агентства, пока никаких подвижек в этом направлении нет, стороны по-прежнему далеки друг от друга.
30 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что трехсторонние переговоры возобновятся в ближайшие недели, и призвал к прекращению огня на Пасху. В Кремле обратили внимание, что не видят «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию.