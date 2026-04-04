Буданов анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в середине апреля

30 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что трехсторонние переговоры возобновятся в ближайшие недели, и призвал к прекращению огня на Пасху. Он сообщил о готовности Киева к переговорам о любом прекращении огня, включая полное прекращение огня, энергетическое перемирие, перемирие на море и в небе. В Кремле заявили, что не видят «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию.