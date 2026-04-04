Буданов анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в середине апреля
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут приехать в Киев после 12 апреля. Они возглавят делегацию Вашингтона. Об этом сообщил Bloomberg глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, Украина также ожидает, что в составе делегации в столицу страны прибудет американский сенатор Линдси Грэм. В результате визита высокопоставленных представителей США Киев может получить гарантии безопасности. Глава офиса украинского президента уточнил, что по этому вопросу уже якобы достигнут прогресс.
Агентство отметило, что для Уиткоффа и Кушнера это будет первый визит на Украину.
2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по урегулированию российского-украинского конфликта, несмотря на то что трехсторонние переговоры поставлены на паузу.
30 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что трехсторонние переговоры возобновятся в ближайшие недели, и призвал к прекращению огня на Пасху. Он сообщил о готовности Киева к переговорам о любом прекращении огня, включая полное прекращение огня, энергетическое перемирие, перемирие на море и в небе. В Кремле заявили, что не видят «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию.