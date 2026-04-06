КСИР сообщил о ликвидации израильского контейнеровоза
Иранские военно-морские силы атаковали контейнеровоз Израиля крылатой ракетой, сообщило агентство Fars.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, после удара контейнеровоз загорелся. Других подробностей не приводится.
5 апреля КСИР объявлял об ударах по объектам Израиля и США в ряде стран Персидского залива. Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом истребители израильских ВВС в Хайфе, газовые объекты компаний США ExxonMobil и Chevron, расположенные в Хабшане (ОАЭ) и др.