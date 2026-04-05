Иран атаковал несколько нефтегазовых объектов и заводов США на Ближнем Востоке

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об ударах по американским и израильским объектам в ряде стран Персидского залива, пишет Fars.

По данным КСИРа, удары были нанесены по пяти целям. Тяжелый удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает топливом истребители израильских ВВС в Хайфе, в результате были уничтожены основные секции предприятия. Были атакованы и газовые объекты американских компаний ExxonMobil и Chevron, расположенные в Хабшане (ОАЭ).

КСИР ударил ракетами по американскому нефтехимическому завод по производству горючих материалов для вооруженных сил США и военной продукции для Израиля в Эр-Рувайсе (ОАЭ).

На нефтехимический завод в Бахрейне, который снабжает американских военных нефтепродуктами, была совершена массированная атака беспилотников. Это вызвало масштабный пожар и разрушило важные части предприятия. Также пострадали американские объекты в Шуайбе (Кувейт). Из-за пожара работа комплекса, сотрудничающего с армией США, полностью прекратилась.

Издание Khabar Fouri сообщало, что в Бахрейне после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO Energies начался пожар. Начиная с 28 февраля Иран атакует американские военные базы, а также нефтегазовую инфраструктуру в странах Ближнего Востока в ответ на нападение со стороны США и Израиля.

