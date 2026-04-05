Иранский дрон атаковал нефтехранилище компании Bapco Energies в Бахрейне

BAPCO Energies подтвердила в своем заявлении, что в результате иранской атаки произошел инцидент на одном из ее хранилищ, который привел к возгоранию резервуара. В компании добавили, что пожар полностью потушен, о пострадавших не сообщается, передает Al Arabiya в соцсети X.