Политика

Иранский дрон атаковал нефтехранилище компании Bapco Energies в Бахрейне

В Бахрейне после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO Energies начался пожар, пишет Khabar Fouri.

BAPCO Energies подтвердила в своем заявлении, что в результате иранской атаки произошел инцидент на одном из ее хранилищ, который привел к возгоранию резервуара. В компании добавили, что пожар полностью потушен, о пострадавших не сообщается, передает Al Arabiya в соцсети X.

Tasnim сообщал, что Бахрейн вместе с Катаром, Кувейтом, ОАЭ и Саудовской Аравией дали американским силам разрешение на использование своей территории для совершения атак на Иран.

С начала войны 28 февраля Иран наносит удары по территориям стран Ближнего Востока, где располагаются американские военные базы, а также нефтяные и газовые объекты.

Отвлекает реклама?