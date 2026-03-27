Tasnim: пять арабских стран предоставляли свою территорию для атак на Иран
Для совершения атак на Иран американские силы использовали территории и воздушные пространства пяти арабских стран. Об этом заявили в иранском агентстве Tasnim со ссылкой на источники в иранских разведслужбах.
Разрешение на использование своей территории предоставили пять монархий Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.
«В многочисленных случаях при ракетных, воздушных и морских атаках США [на Иран] использовались морские территориальные воды, воздушное пространство, а также военные базы, расположенные на территориях указанных пяти арабских стран», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
С начала войны 28 февраля Иран наносит удары по территориям стран Ближнего Востока, где располагаются американские военные базы, а также нефтяные и газовые объекты. До начала конфликта некоторые из стран Персидского залива заверили Тегеран, что не предоставят США свою территорию для совершения ударов по Ирану. Такие заявления, в частности, сделали в ОАЭ, а также, по данным источников The Wall Street Journal, в Саудовской Аравии.
6 марта в МИД Ирана пригрозили, что законной целью иранских сил станет любая страна, которая присоединится к американской и израильской операциям.