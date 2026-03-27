Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Tasnim: пять арабских стран предоставляли свою территорию для атак на Иран

Ведомости

Для совершения атак на Иран американские силы использовали территории и воздушные пространства пяти арабских стран. Об этом заявили в иранском агентстве Tasnim со ссылкой на источники в иранских разведслужбах.

Разрешение на использование своей территории предоставили пять монархий Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.

«В многочисленных случаях при ракетных, воздушных и морских атаках США [на Иран] использовались морские территориальные воды, воздушное пространство, а также военные базы, расположенные на территориях указанных пяти арабских стран», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Вступят ли арабские страны Персидского залива в войну против Ирана

Политика / Международные новости

С начала войны 28 февраля Иран наносит удары по территориям стран Ближнего Востока, где располагаются американские военные базы, а также нефтяные и газовые объекты. До начала конфликта некоторые из стран Персидского залива заверили Тегеран, что не предоставят США свою территорию для совершения ударов по Ирану. Такие заявления, в частности, сделали в ОАЭ, а также, по данным источников The Wall Street Journal, в Саудовской Аравии.

6 марта в МИД Ирана пригрозили, что законной целью иранских сил станет любая страна, которая присоединится к американской и израильской операциям.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь