WSJ: Саудовская Аравия пообещала Ирану не предоставлять США свое небо для ударов

13 января западные СМИ сообщили о тысячах погибших на акциях, проходящих по всему Ирану с конца декабря. Самое большое число назвал телеканал CBS News со ссылкой на два источника, один из которых находится в Иране, – от 12 000 до 20 000 человек. Reuters со ссылкой на иранского чиновника передавал 13 января, что при протестах могли погибнуть более 2000 человек.