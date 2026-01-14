WSJ: Саудовская Аравия пообещала Ирану не предоставлять США свое небо для ударов
Саудовская Аравия обещает Тегерану, что не предоставит американским силам свое воздушной пространство для нанесения ударов по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Согласно материалу, Саудовская Аравия особенно чувствительна к «нарастающей нестабильности». «Королевство поручило местным СМИ ограничить как освещение, так и поддержку демонстраций, чтобы избежать ответных мер со стороны Ирана», – говорится в тексте.
До этого WSJ со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива сообщила, что американская атака на Иран в связи с протестами «скорее возможна, чем нет». При этом неизвестно, какого типа военную акцию против Ирана планирует администрация президента США Дональда Трампа.
В самом Иране сейчас полностью отключен интернет. Действующие иранские власти отключили его в ходе протестов, поскольку подозревают внешнее вмешательство.
13 января западные СМИ сообщили о тысячах погибших на акциях, проходящих по всему Ирану с конца декабря. Самое большое число назвал телеканал CBS News со ссылкой на два источника, один из которых находится в Иране, – от 12 000 до 20 000 человек. Reuters со ссылкой на иранского чиновника передавал 13 января, что при протестах могли погибнуть более 2000 человек.