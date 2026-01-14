Вэнс возглавит заседание Белого дома по Ирану
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступит председателем на заседании Белого дома по Ирану, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на источник, знакомый с графиком Вэнса.
Заседания совета национальной безопасности США началось 13 января в 16:00 по вашингтонскому времени (0:00 мск 14 января).
Президент США Дональд Трамп сейчас находится в Мичигане и вскоре должен вернуться в Вашингтон. При этом неизвестно, присоединится ли он к встрече, отмечает телеканал.
13 января Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения, заверив их, что «помощь уже в пути».
The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американская атака на Иран в связи с протестами возможна. Согласно материалу, администрация Трампа не уточнила, какого типа военную акцию она планирует против Ирана.