Политика

Правительство одобрило дактилоскопию и медосмотр мигрантов из Таджикистана

Ведомости

Комиссия правительства РФ одобрила ратификацию протокола с Таджикистаном об изменениях в организованном наборе трудовых мигрантов. Документ предусматривает перенос ряда процедур на территорию республики. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

В случае принятия закона медосмотр мигрантов смогут проводить до их приезда в Россию. Также в Таджикистане планируется организовать фотографирование и дактилоскопию граждан, направляющихся на работу в РФ.

Изменения связаны с соглашениями, подписанными в октябре 2025 г. президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Они касаются медосвидетельствования, организованного набора работников и статуса представительств миграционных органов.

Путин тогда отмечал, что в России живут и работают свыше 1 млн граждан Таджикистана, занятых в строительстве, ЖКХ, транспорте и логистике. Президент отмечал, что власти РФ при этом стремятся обеспечить им достойные условия труда и социальной защиты.

