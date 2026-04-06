Правительство одобрило дактилоскопию и медосмотр мигрантов из Таджикистана
Комиссия правительства РФ одобрила ратификацию протокола с Таджикистаном об изменениях в организованном наборе трудовых мигрантов. Документ предусматривает перенос ряда процедур на территорию республики. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
В случае принятия закона медосмотр мигрантов смогут проводить до их приезда в Россию. Также в Таджикистане планируется организовать фотографирование и дактилоскопию граждан, направляющихся на работу в РФ.
Изменения связаны с соглашениями, подписанными в октябре 2025 г. президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Они касаются медосвидетельствования, организованного набора работников и статуса представительств миграционных органов.
Путин тогда отмечал, что в России живут и работают свыше 1 млн граждан Таджикистана, занятых в строительстве, ЖКХ, транспорте и логистике. Президент отмечал, что власти РФ при этом стремятся обеспечить им достойные условия труда и социальной защиты.