Южнокорейская разведка считает, что КНДР отдаляется от Ирана ради диалога с США
Южнокорейская разведка пришла к выводу о том, что Северная Корея отдаляется от Ирана, своего давнего партнера. КНДР корректирует публичную позицию, чтобы после военного конфликта оставить открытой возможность взаимоотношений с США, об этом рассказали депутаты парламента Южной Кореи, передает «Ренхап».
«В отличие от Китая и России, МИД Северной Кореи лишь дважды кратко изложил свою позицию по поводу нападения Ирана со стороны США и Израиля, и тот факт, что не было ни поддержки Ирана, ни осуждения США, выглядел весьма показательно» – заявил депутат Объединенной демократической партии Пак Сон Вон, ссылаясь на данные закрытого брифинга NIS (Национальной разведывательной службы Сеула).
Разведка отмечает, что Пхеньян не направлял Ирану военную и гуманитарную помощь с начала конфликта 28 февраля. Также КНДР не выразила соболезнований по поводу гибели аятоллы Али Хаменеи и поздравлений, посвященных избранию нового верховного лидера. Пак Сон Вон сообщил, что, по мнению разведки, эта сдержанность может расцениваться как подготовка для обеспечения нового дипломатического пространства после саммита между председателем Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, запланированного на май.
На Девятом съезде Трудовой партии, который проходил в Пхеньяне с 19 по 25 февраля 2026 года, Ким Чен Ын дал понять, что готов к диалогу с Вашингтоном, если США признают КНДР ядерной державой и откажутся от конфронтации. По словам Пак Сон Вона, южнокорейская разведка считает это стратегическим сигналом: Пхеньян рассчитывает возобновить дипломатические контакты после стабилизации обстановки в регионе.
Как отмечает Reuters, КНДР столкнулась с экономическими трудностями, перебоями в поставках сырья, ростом цен на фоне перекрытия Ормузского пролива. Одновременно Пхеньян пытается наладить импорт российской нефти, сообщает Национальное разведывательное управление США.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 12:51 мск превысила $110 за баррель. По данным агентства Bloomberg, Saudi Aramco установила рекордно высокую цену на основной сорт нефти для поставок в Азию в мае: стоимость превысила региональный базовый уровень на $19,5 за баррель.
Ранее Бахрейн предложил Совбезу ООН проголосовать за резолюцию, которая бы санкционировала силовой способ разблокировки Ормузского пролива. Также в ней осуждались удары Ирана по государствам Персидского Залива. Изначально заседание планировалось на 3 апреля, затем на 4 апреля, но было перенесено без новой точной даты. Препятствием выступает позиция Китая, который против санкционирования применения какой-либо силы.