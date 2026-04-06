Южнокорейская разведка считает, что КНДР отдаляется от Ирана ради диалога с США

Разведка отмечает, что Пхеньян не направлял Ирану военную и гуманитарную помощь с начала конфликта 28 февраля. Также КНДР не выразила соболезнований по поводу гибели аятоллы Али Хаменеи и поздравлений, посвященных избранию нового верховного лидера. Пак Сон Вон сообщил, что, по мнению разведки, эта сдержанность может расцениваться как подготовка для обеспечения нового дипломатического пространства после саммита между председателем Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, запланированного на май.