Голосование ООН по Ормузскому проливу перенесли на следующую неделю

Ася Султанова

Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции Бахрейна, касающейся защиты коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива, перенесено на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters.

Изначально заседание планировалось на 3 апреля, затем на 4 апреля, однако дипломаты сообщили о новом переносе без объявления точной даты. Принципиальным препятствием для принятия документа остается позиция Китая, обладающего правом вето: Пекин выступает против санкционирования применения какой-либо силы.

Председательствующий в Совете Безопасности в апреле Бахрейн настаивает на принятии резолюции, которая разрешила бы «все необходимые оборонительные средства» для защиты торговых судов. Окончательный проект документа был подготовлен 2 апреля и позволяет принимать меры «на период не менее шести месяцев». При этом из предыдущих версий уже было исключено прямое упоминание об обязательных принудительных мерах, чтобы преодолеть возражения России и Китая.

Кого кризис из-за войны в Иране заставил обратиться за помощью

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун, выступая в ООН, заявил, что санкционирование применения силы станет «легитимизацией незаконного и неизбирательного применения», что неизбежно приведет к эскалации и серьезным последствиям. Для принятия резолюции необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны любого из пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию, Китай и США.

Глава информационного совета при правительстве Исламской Республики Иран Элиас Хазрати заявил о готовности Ирана заключить договор с европейскими, азиатскими и арабскими странами, регулирующий порядок судоходства в Ормузском проливе.

31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «пока не совсем готов» отказаться от операции по принуждению Ирана к возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер также выразил разочарование тем, что западные страны не направили свои вооруженные силы для участия в американо-израильской войне против Ирана.

