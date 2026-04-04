Голосование ООН по Ормузскому проливу перенесли на следующую неделю

Председательствующий в Совете Безопасности в апреле Бахрейн настаивает на принятии резолюции, которая разрешила бы «все необходимые оборонительные средства» для защиты торговых судов. Окончательный проект документа был подготовлен 2 апреля и позволяет принимать меры «на период не менее шести месяцев». При этом из предыдущих версий уже было исключено прямое упоминание об обязательных принудительных мерах, чтобы преодолеть возражения России и Китая.