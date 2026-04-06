Основатель бренда Diesel Гольдшмид умер в 82 года
Итальянский дизайнер, сооснователь бренда Diesel Адриано Гольдшмид умер на 83-м году жизни из-за онкологии, сообщает WWD.
Отмечается, что борьба дизайнера с раком была продолжительной. Он умер 5 апреля.
Гольдшмида называли «крестным отцом денима». Карьеру дизайнера он начал в 1974 г., когда запустил джинсовый бренд Daily Blue. Спустя 10 лет Гольдшмид также основал компанию Genious Group, частью которой стали марки Diesel и Replay.
С 1993 г. Гольдшмидт был соучредителем компании Agolde, позже в Лос-Анджелесе появилась его совместная с Юлом Ку швейная компания AG Adriano Goldschmied. Дизайнер также сотрудничал с Chlo в области переработки джинсовой ткани.