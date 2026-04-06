Герой России Болилая будет участвовать в праймериз «Единой России»
Герой России, медсестра Людмила Болилая подала заявку на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» в рамках выборов в Госдуму, сообщила партия.
«Людмила Болилая – первая женщина, получившая Золотую звезду Героя России за подвиг на полях спецоперации», – напомнили представители «Единой России».
По данным партии, женщина смогла вытащить с поля боя нескольких военнослужащих. Она также закрыла собой военнослужащего от разлетающихся осколков кассетных боеприпасов ВСУ.
Кроме того, Болилая входит в состав экспертного совета по подготовке народной программы партии для избирательного процесса 2026 г.