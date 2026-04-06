В Совфеде посчитали некорректными слова о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

По словам Симоняна, страна рассматривает выход из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур в случае повышения цен на газ. При этом Косачев обратил внимание на то, что Армения получает значительные конкурентные преимущества, а также имеет возможность развития экономики на фоне серьезного кризиса в энергетике в Европе и мире. Вице-спикер Совфеда отметил, что текущая цена на газ из РФ – это в том числе важный фактор стабильности в Армении.