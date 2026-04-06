В Совфеде посчитали некорректными слова о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

Ведомости

Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из ЕАЭС и ОДКБ на фоне слов президента РФ Владимира Путина о большой разнице в ценах на российский газ для Еревана и Европы было некорректным. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Max.

«Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики», – написал он.

По словам Симоняна, страна рассматривает выход из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур в случае повышения цен на газ. При этом Косачев обратил внимание на то, что Армения получает значительные конкурентные преимущества, а также имеет возможность развития экономики на фоне серьезного кризиса в энергетике в Европе и мире. Вице-спикер Совфеда отметил, что текущая цена на газ из РФ – это в том числе важный фактор стабильности в Армении.

1 апреля Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер тогда указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) одновременно невозможны. Пашинян согласился, но в ответ заявил, что, пока есть возможность «совмещать эти повестки, будем совмещать».

