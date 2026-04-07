Фицо подтвердил планы посетить Москву по случаю 81-й годовщины Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и примет участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В ближайшие дни и недели я приму участие во многих мероприятиях с целью выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом и тем, кто стали его жертвами и прошли через невозможные страдания», – сказал он.

В видеообращении словацкий премьер также выразил озабоченность тем, что военные конфликты не утихают даже в период пасхальных праздников. 

Ушаков: Путин 9 мая примет зарубежных гостей в Москве

Политика / Международные отношения

«РИА Новости» писали, что президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, ряд иностранных политиков выразили желание посетить российскую столицу 9 Мая. Москва со своей стороны подтвердила готовность их принять. Нескольким из них уже подтвердили приглашения.

При этом Ушаков не стал раскрывать имена зарубежных лидеров, которые приедут в Россию. Ожидается, что в День Победы президент России проведет с ними двусторонние встречи.

