Фицо подтвердил планы посетить Москву по случаю 81-й годовщины Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и примет участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook
«В ближайшие дни и недели я приму участие во многих мероприятиях с целью выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом и тем, кто стали его жертвами и прошли через невозможные страдания», – сказал он.
В видеообращении словацкий премьер также выразил озабоченность тем, что военные конфликты не утихают даже в период пасхальных праздников.
«РИА Новости» писали, что президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, ряд иностранных политиков выразили желание посетить российскую столицу 9 Мая. Москва со своей стороны подтвердила готовность их принять. Нескольким из них уже подтвердили приглашения.
При этом Ушаков не стал раскрывать имена зарубежных лидеров, которые приедут в Россию. Ожидается, что в День Победы президент России проведет с ними двусторонние встречи.