Reuters: Украине не хватает двигателей для ударных БПЛА
Нехватка у Украины мини-двигателей для ударных дронов говорит о дефиците поставок, сообщили более десятка экспертов по вооружению, компаний и европейских чиновников. Об этом пишет Reuters.
По данным источников агентства, нехватка двигателей «вызывает опасения» насчет возможного дефицита беспилотников. Старший научный сотрудник Норвежского университетского колледжа обороны Фабиан Хоффманн заявил, что в Европе есть серьезная проблема с производством мини-реактивных двигателей. По его словам, этот сектор также играет ключевую роль в снижении зависимости Европы от США.
Исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова согласилась с наличием проблемы с поставками турбореактивных двигателей для беспилотников, а также материалов, необходимых для их производства.
«Поставки по-прежнему ограничены как на глобальном уровне, так и, что особенно актуально, внутри Украины», – сказала она.
3 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что самым быстрым путем к завершению украинского конфликта является остановка военно-технических поставок оружия Киеву со стороны США и стран НАТО.
1 апреля Financial Times со ссылкой на источники писала об угрозе президента США Дональда Трампа остановить поставки оружия Украине, чтобы заставить союзников из Европы присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев рискует остаться без американских ракет из-за конфликта США с Ираном.