Reuters: Украине не хватает двигателей для ударных БПЛА

1 апреля Financial Times со ссылкой на источники писала об угрозе президента США Дональда Трампа остановить поставки оружия Украине, чтобы заставить союзников из Европы присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев рискует остаться без американских ракет из-за конфликта США с Ираном.