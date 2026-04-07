Баканов призвал создать инструмент для недопущения гонки вооружений в космосе

В конце октября 2025 г. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с США о выработке международного соглашения, направленного на предотвращение гонки вооружений в космосе. При этом он подчеркнул, что именно Вашингтон препятствует началу процесса.