Баканов призвал создать инструмент для недопущения гонки вооружений в космосе
Россия призывает международное сообщество создать юридический инструмент, который обяжет страны предотвратить гонку вооружений в космосе, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на марафоне «Космос со Знанием».
«Отдельно отмечу, что на международных площадках Россия выступает за незыблемость принципов мирного использования космоса, призываем разработать юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Баканова, механизм должен запретить размещение в космосе любых видов вооружения. Глава госкорпорации посчитал, что такое решение даст возможность сохранить будущие поколения и мир на земле.
В конце октября 2025 г. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с США о выработке международного соглашения, направленного на предотвращение гонки вооружений в космосе. При этом он подчеркнул, что именно Вашингтон препятствует началу процесса.