Песков: ВСУ не в первый раз атакуют инфраструктуру КТК
Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали инфраструктуру «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
«И мы знаем с вами, что это не первый раз, когда киевский режим наносит удары по инфраструктуре КТК. Этот важный международный трубопровод уже страдал неоднократно», – сказал представитель Кремля.
Комментируя ситуацию с отгрузками нефти, Песков рекомендовал журналистам обратиться непосредственно в КТК.
6 апреля Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники ударили по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске. Повреждены трубопровод и причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура города, есть раненые. Как заявили в оборонном ведомстве, целью атаки было нанести максимальный экономический ущерб акционерам КТК.
КТК является наиболее крупным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. Его акционеры – российские, казахстанские и западные компании, включая Chevron, ExxonMobil и Shell.