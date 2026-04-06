Главная / Политика /

Минобороны: Киев атаковал нефтетерминал и объекты КТК в Новороссийске

Ведомости

Украинские беспилотники нанесли удары по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске. В результате повреждены трубопровод и причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщило Минобороны РФ в Мах. Также пострадала гражданская инфраструктура города, есть раненые.

«Киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске», – говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что целью атаки было нанесение максимального экономического ущерба акционерам «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) – энергокомпаниям из США и Казахстана.

КТК – крупнейший экспортный маршрут для казахстанской нефти. Его акционерами являются российские, казахстанские и западные компании, включая Chevron, ExxonMobil и Shell.

В ночь на 6 апреля силы ПВО также отражали массированную атаку БПЛА в других регионах. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате ночной атаки пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Повреждены 25 домов. Фрагменты БПЛА также найдены на территории нескольких предприятий.

Позже оперштаб Краснодарского края сообщал, что двоих детей, пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске, доставили для продолжения лечения в Краснодар. По данным властей, им оказывают всю необходимую медпомощь.

В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика после атаки украинских беспилотников был установлен режим локальной ЧС. Глава города Алексей Богодистов сообщал о повреждении местного детсада, который пришлось закрыть минимум на неделю для восстановления. Также в городе пострадали ряд домов и машины.

