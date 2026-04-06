В Голубой Бухте в Геленджике ввели режим ЧС после атаки БПЛА

За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей. При налете БПЛА на Новороссийск пострадали 10 человек, сообщал оперштаб Краснодарского края.