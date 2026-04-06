В Голубой Бухте в Геленджике ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Ведомости

Режим локальной ЧС был установлен в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика после атаки украинских беспилотников. Решение приняли на заседании комиссии по ЧС, сообщил глава города Алексей Богодистов.

По его словам, 6 апреля комиссия начнет обход домовладений для фиксации и описи повреждений. Тем, чье имущество пострадало, окажут финансовую помощь в рамках полномочий.

Из-за ночной атаки беспилотников от взрывной волны пострадали здания детского сада «Журавушка» и некоторые домовладения. Детсад закрыли на неделю для аварийно-восстановительных работ. В некоторых домах выбиты стекла, где-то частично пострадала кровля. Машины также повреждены, сообщил Богодистов.

За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей. При налете БПЛА на Новороссийск пострадали 10 человек, сообщал оперштаб Краснодарского края.

