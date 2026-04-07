Вице-президент США прилетел в Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед выборами
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии 12 апреля, вице‑президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Будапешт с целью поддержать правящую партию «Фидес» премьер‑министра Виктора Орбана. Как сообщает The New York Times (NYT), Вэнс встретится с политиком и примет участие в совместном митинге.
«Я с нетерпением жду встречи со своим хорошим другом Виктором. Мы поговорим об американо-венгерских отношениях», – сказал Вэнс перед вылетом (цитата по ТАСС). Он добавил, что будут обсуждаться отношения Европы с Украиной.
Как отмечает NYT, вице‑президент должен призвать граждан поддержать Орбана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке премьер‑министра Венгрии и призвал венгров за него голосовать.
Главным оппонентом действующего премьера является бывший член правящей партии «Фидес» Петер Мадьяр. Два года назад он покинул партию и основал правоцентристскую партию «Тиса», которая лидирует в опросах общественного мнения. В опросе PolitPro, по состоянию на 5 апреля «Тиса» (48,7%) опережает «Фидес» (40,8%).
Как писала Financial Times, предвыборная гонка сфокусирована на вопросах экономики и внешней политики. Орбан продвигает националистическую экономическую модель и критикует вмешательство Украины в региональные дела. Мадьяр делает ставку на борьбу с коррупцией и рост экономики путем укрепления связей с западными партнерами.