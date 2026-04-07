Политика

При атаке ВСУ на школу в Запорожье погиб замглавы округа

Ведомости

При атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Запорожской области погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Резниченко погиб во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего, «который до последнего был рядом со своими земляками».

7 апреля в прифронтовом районе Запорожской области ВСУ атаковали школу во время учебного процесса. В результате пострадали шесть человек, в том числе пятеро школьников. Всех детей эвакуировали из пострадавшего здания.

