ЦАХАЛ заявил об атаках на десятки объектов в Иране
Израильские военнослужащие провели масштабную операцию, в рамках которой были совершены удары по десяткам инфраструктурных объектов на территории Ирана, сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов по десяткам объектов инфраструктуры», – говорится в публикации.
7 апреля агентство Mehr сообщило, что США и Израиль атаковали остров Харк в Иране, через его территорию осуществляются поставки 90% иранской нефти. На острове было слышно несколько взрывов. Издание не уточнило, здания каких предприятий были атакованы.
Позже этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал заявление, что ответная реакция Ирана выйдет за пределы региона, «если американская террористическая армия переступит "красные линии"».