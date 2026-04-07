NYP: второго пилота сбитого в Иране F-15 искали по сердцебиению
ЦРУ использовало секретное устройство на основе квантовых технологий, чтобы по сердцебиению найти второго летчика сбитого над Ираном истребителя F-15, пишет газета New York Post со ссылкой на источники. Это было первое применение технологии в боевых условиях.
Устройство называется «Призрачный шепот» («Ghost Murmur»), и оно использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека и сопоставляет эти данные с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Так отпечаток сердца выделяется на фоне шума, пишет газета.
«При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», – сказал источник, знакомый с технологией.
Устройство было создано в бюро секретных разработок аэрокосмической компании Lockheed Martin. Как отмечает один из собеседников издания, территория, где находился пилот, представляла собой идеальное место для первого применения устройства. Технология уже успешно прошла испытания на вертолетах Black Hawk, и в будущем ее могут использовать на истребителях F-35.
Истребитель F-15E Strike Eagle был сбит иранскими военными 3 апреля. Оба члена экипажа катапультировались. Пилот был эвакуирован ранее, тогда как местонахождение офицера системы вооружения долгое время оставалось неизвестным.
Корпус стражей исламской революции после этого пытался найти пропавшего американца на юго-западе Ирана и объявил награду в $60 000 за его поимку живым.