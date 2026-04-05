Что известно о спасении американских летчиков в Иране

Что известно о спасении американских летчиков в ИранеСпецназ США провел двойную операцию и пожертвовал двумя самолетами
Американский спецназ провел операцию на территории Ирана и спас второго члена экипажа сбитого 3 апреля истребителя F-15. Первого летчика спасли через несколько часов, на поиски второго ушло более суток.
По информации Axios, операция проводилась специализированным подразделением спецназа с мощным воздушным прикрытием. Силы спецназа США уже покинули Иран.
Президент США Дональд Трамп назвал спасение «одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США». Он подчеркнул, что «мы никогда не оставим американского воина». Спасенного летчика он назвал «уважаемым полковником». Также известно, что военный получил травмы.
В операции участвовали десятки самолетов. Обе операции прошли без потерь с американской стороны, что, по мнению американского президента, доказывает «подавляющее господство в воздухе».
«Это первый случай на военной памяти, когда два американских пилота были спасены по отдельности глубоко на вражеской территории», – подчеркнул Трамп.
Детали операции в СМИ
По информации Fox News, двое военных, пока ждали помощь, включили в горах аварийный маяк.
По информации Reuters, пилот был эвакуирован ночью. Американские беспилотники MQ Reaper наносили удары по иранским поисковым группам, которые приближались к пилоту.
CBS News со ссылкой на источники пишет, что когда американские силы приближались к застрявшему офицеру, завязалась перестрелка с иранскими войсками.
По информации The New York Times, во время операции использовались бомбы и огнестрельное оружие, чтобы не допустить иранцев к пилоту. По словам источников издания, у него был только пистолет.
После спасения летчика два американских транспортных самолета не смогли вылететь из Ирана. Затем были переброшены три новых самолета для эвакуации американцев. При этом два американских самолета пришлось уничтожить, чтобы они не достались противнику.
При этом Иран утверждает, что сбил американский самолет, участвовавший в поисках пилота. Также были сбиты два вертолета.
«Корпус стражей исламской революции сообщил, что американский самолет, занимавшийся поиском пилота сбитого истребителя F-15, был перехвачен и уничтожен к югу от Исфахана», – сообщает телеканал Press TV. По информации агентства Tasnim, речь идет об американском самолете-дозаправщике С-130.
Как летчиков искал Иран
Иранские силы также пытались поймать американских пилотов. В Иране объявили награду в $60 000 за передачу пилота живым. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также пытался найти пропавшего американца на юго-западе Ирана.
Агентство Fars сообщало, что в отдаленных горных районах провинций Кохгилуйе и Бойер-Ахмад, а также региона Бахтиари представители племен обстреляли два вертолета Black Hawk. В США подтверждали, что члены экипажа получили ранения, но вертолет смог продолжить полет.
Иранские агентства Tasnim и Fars при этом сообщали, что поиски не увенчались успехом.
Агентство Mehr News также распространило заявление губернатора провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад, который назвал утверждения о том, что США спасли пропавшего члена экипажа, «тактикой врага».
Сбитые американские самолеты
3 апреля Иран сбил два американских самолета: истребитель F-15 и штурмовик A-10 Thunderbolt II. Пилот A-10 смог вывести машину за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен.
Это был первый случай с начала войны, когда американский самолет был сбит над Ираном. В начале войны с Ираном три F-15 были ошибочно сбиты в результате «дружественного огня» кувейтской ПВО.
Всего ВВС США потеряли как минимум семь самолетов в ходе войны с Ираном.
Несмотря на инциденты, Трамп заявил, что они не повлияют на переговоры с Ираном.