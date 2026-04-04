Главная / Политика /

Что известно о двух сбитых американских самолетах на Ближнем Востоке

США ищут своего пилота, Иран пообещал за него высокую цену
Ирина Овчарова
US Air Force
Американский истребитель F-15 был сбит над Ираном 3 апреля, сообщили CNN три американских источника, подтверждая сообщения иранских государственных СМИ. В тот же день Иран поразил другой американский военный самолет – штурмовой A-10 Thunderbolt II.

  • США спасли одного из членов экипажа F-15, он получает медицинскую помощь. Статус другого военнослужащего неизвестен. Иранские СМИ призвали граждан найти его и пообещали награду за его передачу. Ведущий иранских новостей сказал зрителям: «Если вы захватите и передадите пилота или пилотов живыми, то получите ценную награду и приз».

  • Это первый случай, когда американский самолет был сбит над Ираном во время конфликта. В начале войны с Ираном три F-15 были ошибочно сбиты в результате «дружественного огня» кувейтской ПВО. 

  • Пилот A-10 смог вывести самолет за пределы иранской территории перед катапультированием и был спасен, сообщил CNN американский чиновник. Военные Ирана заявили о попадании по самолету, заявив, что он разбился в Персидском заливе после того, как системы ПВО нацелились на него возле Ормузского пролива.

  • Президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном. При этом он отказался обсуждать судьбу пропавшего пилота. 

  • ВВС США потеряли как минимум семь самолетов в ходе войны с Ираном.

    2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими ПВО, все шесть членов экипажа катапультировались и выжили. 

    12 марта шесть американских членов экипажа погибли, когда самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Американские военные заявили, что он не был сбит вражеским или дружественным огнем, а инцидент в небе случился с другим бортом, который благополучно приземлился.

    26 марта самолет E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетной полосе в ходе иранской атаки на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии. CNN сообщал, что в результате нападения на авиабазу ранены не менее 10 американских военнослужащих.

    Также был поврежден самолет-заправщик ВВС США. Кроме того, американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке в марте после того, как по нему предположительно ударили силы Ирана. 

  • Эти инциденты стали ударом для администрации Трампа и вызывают вопросы о том, насколько иранская армия была ослаблена, пишет The Wall Street Journal. Это свидетельствует о том, что Тегеран все еще способен атаковать после более чем месяца конфликта, пишет газета. Удары по американским самолетам «противоречат смелой риторике, используемой Трампом и другими высокопоставленными чиновниками администрации, когда они хвалят ход войны», отмечается в публикации. 

