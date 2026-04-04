Что известно о двух сбитых американских самолетах на Ближнем Востоке

ВВС США потеряли как минимум семь самолетов в ходе войны с Ираном.

2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими ПВО, все шесть членов экипажа катапультировались и выжили.

12 марта шесть американских членов экипажа погибли, когда самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Американские военные заявили, что он не был сбит вражеским или дружественным огнем, а инцидент в небе случился с другим бортом, который благополучно приземлился.

26 марта самолет E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетной полосе в ходе иранской атаки на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии. CNN сообщал, что в результате нападения на авиабазу ранены не менее 10 американских военнослужащих.

Также был поврежден самолет-заправщик ВВС США. Кроме того, американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке в марте после того, как по нему предположительно ударили силы Ирана.