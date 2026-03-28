При атаке Ирана в Саудовской Аравии пострадали 12 военных США

В результате атаки Ирана на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали не менее 12 американских военнослужащих, двое из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, удар был нанесен с использованием как минимум одной ракеты и нескольких беспилотников. Военнослужащие находились внутри здания на базе в момент попадания. В результате атаки также были повреждены самолеты-заправщики.

С начала конфликта, по данным американской стороны, погибли 13 военнослужащих США, более 300 получили ранения. При этом, как отмечают военные, большинство травм были легкими.

NYT: принц Саудовской Аравии убеждает Трампа продолжать войну с Ираном

Политика / Международные новости

Один из американских чиновников сообщил AFP на условиях анонимности, что 10 военнослужащих остаются в тяжелом состоянии.

Последние недели Иран активно атакует Саудовскую Аравию. Тегеран совершает удары по американским военным базам и нефтеобъектам по всему Ближнему Востоку.

