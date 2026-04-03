Политика

Трамп прокомментировал крушение истребителя США над Ираном фразой «мы на войне»

Президент США Дональд Трамп назвал крушение боевого самолета США над территорией Ирана неотъемлемой «частью войны», которая никак не повлияет на ход переговоров с Тегераном. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Нет, это война. Мы на войне», – ответил политик на вопрос журналиста, последуют ли какие-то изменения в стратегии Вашингтона после крушения.

3 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил истребитель пятого поколения F-35 США в небе над Ираном. Вечером того же дня газета The New York Times написала о втором потерпевшем крушение боевом самолете США. Пентагон официально не подтверждал ни одно из крушений.

23 марта Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источники сообщала, что пилот F-35 ВВС США получил осколочные ранения после повреждения самолета в небе над Ираном.

Новости СМИ2
