Трамп прокомментировал крушение истребителя США над Ираном фразой «мы на войне»
Президент США Дональд Трамп назвал крушение боевого самолета США над территорией Ирана неотъемлемой «частью войны», которая никак не повлияет на ход переговоров с Тегераном. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
«Нет, это война. Мы на войне», – ответил политик на вопрос журналиста, последуют ли какие-то изменения в стратегии Вашингтона после крушения.
23 марта Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источники сообщала, что пилот F-35 ВВС США получил осколочные ранения после повреждения самолета в небе над Ираном.