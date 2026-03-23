Пилот F-35 получил ранения после повреждения самолета над Ираном

19 марта CNN сообщал, что F-35 выполнял боевую миссию над Ираном и получил повреждения от средств ПВО. Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс подтверждал факт инцидента и экстренной посадки. Отмечалось, что это был первый случай поражения данной модели американских самолетов с начала военной операции США и Израиля против Ирана в этом году.