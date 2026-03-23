Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пилот F-35 получил ранения после повреждения самолета над Ираном

Пилот истребителя F-35 ВВС США получил осколочные ранения после повреждения самолета в небе над Ираном. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источники.

По данным издания, истребитель, вероятно, был поражен ракетой класса «земля – воздух». В вооруженных силах США подтвердили, что обстоятельства инцидента расследуются.

После повреждения самолет совершил вынужденную посадку на авиабазе в регионе. Пилот находится в стабильном состоянии.

19 марта CNN сообщал, что F-35 выполнял боевую миссию над Ираном и получил повреждения от средств ПВО. Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс подтверждал факт инцидента и экстренной посадки. Отмечалось, что это был первый случай поражения данной модели американских самолетов с начала военной операции США и Израиля против Ирана в этом году.

