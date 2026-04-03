Главная / Политика /

NYT сообщила о втором за сутки боевом самолете США, потерпевшем крушение

Ведомости

Американский штурмовик A-10 Warthog потерпел крушение примерно в то же время, когда над иранской территорией сбили истребитель F-15E ВВС США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников, сохранивших анонимность.

Самолет разбился вблизи Ормузского пролива. Пилоту удалось спастись, рассказали собеседники газеты.

3 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил истребитель пятого поколения F-35 США в небе над Ираном. При атаке использовалась эскадрилья Lakenheath. Вашингтон пока официально не подтверждал потерю самолета, но пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президента Дональда Трампа уведомили о возможном крушении.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники передал, что одного из двух членов экипажа истребителя F-15E удалось спасти, поиски второго продолжаются.

