NYT сообщила о втором за сутки боевом самолете США, потерпевшем крушение
Американский штурмовик A-10 Warthog потерпел крушение примерно в то же время, когда над иранской территорией сбили истребитель F-15E ВВС США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников, сохранивших анонимность.
Самолет разбился вблизи Ормузского пролива. Пилоту удалось спастись, рассказали собеседники газеты.
3 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил истребитель пятого поколения F-35 США в небе над Ираном. При атаке использовалась эскадрилья Lakenheath. Вашингтон пока официально не подтверждал потерю самолета, но пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президента Дональда Трампа уведомили о возможном крушении.
Телеканал CBS News со ссылкой на источники передал, что одного из двух членов экипажа истребителя F-15E удалось спасти, поиски второго продолжаются.