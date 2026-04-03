Трампа уведомили о возможном крушении американского истребителя над Ираном
Президента США Дональда Трампа уведомили о предположительном крушении американского истребителя-бомбардировщика F-15E над Ираном, сообщила журналистка телеканала CNN Алайна Трин в соцсети Х со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп был проинформирован», – написала она.
3 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении истребителя F-35.
Позднее Axios со ссылкой на источник писало, что в воздушном пространстве Ирана действительно сбили американский истребитель. Издание заявило, что это первый случай с начала войны, когда американский реактивный самолет был уничтожен иранскими средствами ПВО.