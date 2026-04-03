Главная / Политика /

Источники Axios подтвердили, что в Иране был сбит американский истребитель

Ведомости

В воздушном пространстве Ирана действительно сбили американский истребитель, передает Axios со ссылкой на источник.

Предположительно, речь идет об истребителе F-15. Сейчас ведется операция по поиску и эвакуации двух членов экипажа.

Издание заявило, что это первый случай с начала войны, когда американский реактивный самолет был уничтожен иранскими средствами ПВО.

3 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении истребителя F-35.

До этого американские самолеты также сбивали в других странах Ближнего Востока. Одним из последних был уничтожен Boeing E-3 Sentry («Сентри») – американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Воздушное судно поразили в Саудовской Аравии.

29 марта The Wall Street Journal писала, что американские силы могут заменить E-3 на его ближайшую альтернативу Boeing E-7 Wedgetail, который оценивается $700 млн.

